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Ana Castela completou 23 anos nesta segunda-feira, 16 de novembro, e decidiu comemorar a data do jeito que a gente ama: viajando com a galera. Mas enquanto a aniversariante curtia o momento, os detetives da internet já estavam em ação.

O ponto alto do babado é que, apesar dos rumores de que o affair dela com Jon Vlogs teria acabado, o streamer apareceu nos registros compartilhados pelos mesmos amigos que estão com a cantora.

No domingo, 15 de novembro, Ana apareceu aproveitando o dia com muita música, dança e piscina. Para deixar tudo mais instigante, a localização da viagem continua sendo um mistério, já que a turma está marcando lugares diferentes nas redes sociais a cada nova publicação.