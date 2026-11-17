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Aline Dahlen foi colocada em uma situação impossível no programa Telefone Sem Filtro: decidir quem beija melhor entre Neymar e Antônio Fagundes. A atriz e ex-BBB preferiu não escolher um favorito, explicando que as experiências com os dois foram completamente diferentes, mas não poupou elogios ao estilo romântico de Fagundes.

Para Aline, o veterano da TV fez jus à sua fama de galã, valorizando cada momento de aproximação. Ela comentou, inclusive, que já sabia da fama de conquistador do ator antes mesmo de ter nascido, fazendo uma comparação brincalhona sobre como os homens se comportam atualmente.

Aline Dahlen é atriz, fisiculturista e participou do Big Brother Brasil 14. Ela também é conhecida por papéis em novelas da Rede Globo, como em Pé na Jaca e Sítio do Pica-Pau Amarelo.

O beijo em Paris

Sobre a história com Neymar, Aline contou que os dois ficaram durante uma festa de aniversário do jogador em Paris, na época em que ele jogava no Paris Saint-Germain. A aproximação aconteceu justamente na hora da despedida da comemoração.

A atriz relatou que saiu da festa de mãos dadas com o craque e que ela mesma tomou a iniciativa do beijo. O motivo foi inusitado: Aline queria guardar aquela história para contar aos netos no futuro. Segundo ela, Neymar reagiu com risadas ao ouvir essa justificativa.

Na ocasião, Aline considerou que estava diante de uma oportunidade diferente, embora tenha se definido como alguém difícil de conquistar e revelado que sempre teve preferência por homens mais velhos.

Intimidades com Antônio Fagundes

O romance com Antônio Fagundes aconteceu entre 2010 e 2012. Os dois chegaram a trabalhar juntos em 2010, mas a relação mudou de tom dois anos depois. Em 2012, o ator a convidou para ir à pré-estreia da peça Vermelho, em São Paulo, viagem na qual circularam de mãos dadas pelo aeroporto e Aline ficou hospedada na casa dele.

Uma das lembranças mais engraçadas envolve a primeira noite que passaram juntos. Fagundes avisou que tinha o sono muito leve e pediu que ela evitasse se mexer durante a madrugada. Aline levou a instrução tão a sério que ficou praticamente imóvel a noite toda. No dia seguinte, o ator brincou que ficou preocupado, achando que ela poderia ter passado mal.

Ciúmes e apelidos

Aline também relembrou um passeio a uma charutaria, onde encontraram Cássio Gabus Mendes enquanto bebiam vinho do Porto. Na visão da atriz, Fagundes demonstrou ciúme e sugeriu que saíssem do local para continuar o encontro em casa. Ela considerou a reação divertida e uma demonstração de carinho, embora o ator tenha reclamado depois que o colega prolongou demais a conversa.

Outro detalhe íntimo revelado foi o apelido que Aline usava para o ator. Por considerá-lo exigente em algumas situações, ela o chamava de Chato, mas sempre em tom carinhoso. O apelido era tão aceito que o próprio Fagundes o usou em uma dedicatória no livro O Pequeno Príncipe, escrevendo Beijos do Chato, junto a uma referência ao nome usado por sua companheira da época.

Sinceramente, ficar imóvel a noite toda para não acordar o boy é o nível de dedicação que eu não tenho nem com o meu chefe. Será que o beijo era tão bom assim?