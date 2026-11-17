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Anitta brilhou no Grammy Latino 2026, realizado na quinta-feira, 12 de novembro, mas o destaque foi além da música. A cantora usou um look de crochê confeccionado por Milena Guerke, uma artesã da cidade de Rancharia, no interior de São Paulo. A cantora vestiu a peça após vencer a categoria de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa com o trabalho EQUILIBRIVM, disco que traz referências da religião Candomblé.

Para quem acha que moda de red carpet é só luxo e tranquilidade, a realidade dos bastidores desse figurino foi puro caos e adrenalina. Milena revelou que o convite trouxe um desafio imenso por conta do prazo curtíssimo. A profissional trabalhou quase 24 horas por dia durante cinco dias para conseguir finalizar a peça. O sono era luxo: ela dormia apenas cerca de uma hora antes de voltar ao trabalho, enfrentando noites em claro e uma logística pesada.

Força feminina e correria

O esforço não foi solitário. Para entregar o look a tempo, Milena contou com o apoio de outras cinco mulheres de Rancharia, entre bordadeiras, crocheteiras e artesãs. A mobilização envolveu profissionais que precisaram conciliar a produção do figurino com suas responsabilidades como mães e as demandas do dia a dia.

O nível de urgência era tanto que a produção não parou nem no trajeto. Milena contou que continuou tecendo a peça durante a viagem de ônibus até a capital paulista, onde finalmente fez a entrega do figurino. Para a artesã, a emoção de ver o trabalho dela e de outras mulheres da sua cidade em um palco mundial é difícil de descrever.

Parceria de longa data

Essa não foi a primeira vez que Anitta apostou no talento de Milena. A cantora já havia usado um vestido da artesã no clipe de Ternura, música que faz parte do álbum vencedor da premiação e exalta a conexão com a orixá Oxum. Aquela peça anterior, chamada Água Viva, tinha sido apresentada na São Paulo Fashion Week em uma colaboração com a marca Santa Resistência.

A arte como cura

O caminho de Milena com o crochê começou ainda na infância, aprendendo os primeiros pontos com uma tia, com a avó paterna crocheteira na história da família. Embora seja autodidata em grande parte de sua evolução, ela sempre buscou fugir da simples reprodução de peças, focando em criar estruturas com volume, movimento e personalidade própria.

Além do lado profissional, o artesanato teve um papel fundamental na saúde emocional da artesã. Após a perda de um de seus filhos trigêmeos, Milena encontrou no crochê um refúgio terapêutico. A atividade serviu para acalmar a mente e ajudar a reconstruir a vida em um momento de luto profundo. O que começou como um hobby e uma forma de conforto transformou-se em sua principal expressão artística e profissão. Hoje, o objetivo de Milena é incentivar outras mulheres a valorizarem seu trabalho e lutar para que o crochê seja reconhecido como arte e profissão.