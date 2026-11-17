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Marcello Novaes provou que a idade é apenas um número e deixou a internet em polvorosa. O ator, de 63 anos, voltou a ser o assunto favorito das redes sociais após aparecer em cenas íntimas e sem camisa na quinta temporada de Arcanjo Renegado, disponível no Globoplay.

Na trama policial, Marcello interpreta Lincoln, ex-CEO das empresas de Wendell. O personagem passa por uma virada nesta nova leva de episódios, aparecendo em regime domiciliar e enfrentando um processo de degradação física e emocional. Mesmo nesse cenário pesado, ele se torna uma peça fundamental para a investigação conduzida por Mikhael e Akemi.

Mas o que realmente roubou a cena não foi o drama do personagem, e sim o físico do ator. As sequências quentes e os momentos em que ele aparece sem camisa renderam uma chuva de elogios dos internautas, que não pouparam adjetivos para descrever o corpo sarado de Novaes. Teve gente que foi além e afirmou que ele está em melhor forma agora do que quando era mais jovem.

Sinceramente, quem precisa de academia quando se tem a genética do Marcello? O homem está entregando tudo e deixando a gente aqui só no desejo. Alguém avisa que esse shape é a meta de vida de qualquer um!