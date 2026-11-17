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O noiadance, ritmo que nasceu nas pistas de Porto Velho, ganhou destaque nas redes sociais. O ritmo, que nasceu nas pistas de Porto Velho, em Rondônia, furou a bolha regional e começou a embalar os vídeos de grandes influenciadores, como Álvaro, Gkay e a própria Virginia.

O impacto nas redes é real. Um vídeo do influenciador Álvaro no TikTok, usando a faixa Rising em uma versão antiga, já passou de 8 milhões de visualizações. A Gkay também entrou na onda, com um conteúdo que superou as 400 mil visualizações. A repercussão chegou até a Virginia, que compartilhou um story do seu maquiador se arrumando ao som de Rise Up.

Xandy Almeida é o DJ e produtor musical por trás desses hits. Ele trabalha profissionalmente com o gênero há cerca de cinco anos e tem a particularidade de tocar exclusivamente músicas autorais. Para Xandy, ver personalidades desse tamanho usando o ritmo foi uma surpresa total e ele afirmou: "É uma loucura ver uma pessoa tão famosa usar nosso ritmo", além de ter ficado feliz com as marcações que recebeu no Instagram.

O que é e como surgiu o noiadance

Para quem não conhece, o noiadance não surgiu do nada. A base do estilo é o Dutch House, um gênero que apareceu originalmente em 2009. A versão rondoniense ganhou vida em 2010, quando o produtor Yvan Serano adaptou o estilo para a realidade local.

A sonoridade característica da música eletrônica de Porto Velho surgiu quando Yvan Serano adaptou o estilo com elementos de outros gêneros, como Moombahton, Latin House e funk. É essa mistura que dá a identidade ao ritmo.

Outra marca registrada do estilo é a forma como os hits são produzidos: os DJs criam novas batidas para músicas que já estão bombando ou resgatam sucessos antigos que estavam esquecidos. Segundo quem produz no Canal Remix, as músicas que fazem mais sucesso nos streamings ganham força em Porto Velho justamente quando viram um remix nesse estilo.

Do marginalizado ao mainstream

O caminho do noiadance até o topo dos stories não foi linear. Por muito tempo, o ritmo foi marginalizado e ficava concentrado principalmente nas zonas leste e sul de Porto Velho. Nessas regiões, a vertente eletrônica era a alma das festas, mas não tinha a mesma aceitação no restante da cidade.

Com o tempo, o som conseguiu romper essa barreira e chegou à região central da capital rondoniense. Hoje, o estilo é um dos mais pedidos nas festas da cidade e está presente em todas as datas comemorativas.

Além do nome noiadance, o ritmo também é conhecido localmente como leskerray. Essa expansão para outras partes do país agora acontece via internet, fazendo com que produções que antes eram restritas a bairros específicos de Porto Velho circulem por todo o Brasil.

a trajetória de Xandy Almeida

Xandy já circulava no meio musical há bastante tempo antes de se tornar DJ e produtor oficialmente. A virada de chave na carreira aconteceu por meio de um convite de um amigo, Luan Moreira, para fazer uma produção musical. Xandy gostou da experiência e decidiu entrar de vez no ramo.

A entrada oficial no mercado aconteceu há aproximadamente cinco anos, quando ele passou a integrar a equipe do Canal Remix. Desde então, ele manteve o foco total no noiadance, apostando em suas próprias composições.

Atualmente, o produtor admite que viver essa repercussão nacional é uma experiência nova. O tamanho do sucesso trouxe até um pouco de receio, já que ele nunca imaginou que alcançaria esse nível de visibilidade neste momento da sua trajetória profissional.