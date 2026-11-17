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O Zé Felipe decidiu dar um passeio pelo X (o antigo Twitter) para ver o que estava bombando e acabou saindo de lá com uma opinião bem polêmica. O cantor de 28 anos resolveu soltar o verbo sobre as armys, as fãs do grupo sul-coreano BTS, classificando a convivência com elas nas redes sociais como ríspida.

Segundo o músico, quem tem a foto do grupo no perfil é sinônimo de problema. Ele chegou a dizer que as pessoas com a imagem do BTS são as mais venenosas do mundo e que, ao ver a foto, já se sabe que vem veneno para o lado do vento e chicotada.

Como era de se esperar, o comentário caiu no grupo errado e mobilizou a comunidade online. A reação dos fãs foi aquele caos clássico da internet: enquanto alguns sentiram orgulho da descrição, vendo isso como prova da dedicação e força com que defendem os ídolos, outros preferiram ignorar o sertanejo. Essa galera defendeu que o posicionamento dele foi só uma tentativa de conseguir engajamento e não merecia atenção.

sinceramente, quem é que decide entrar no X e provocar a fanbase do BTS esperando que tudo termine em paz? Corajoso ou doido?