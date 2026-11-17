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Curitiba vai virar a capital do pagode nesta sexta-feira, 20 de novembro. O projeto Só Pagode traz Belo e Thiaguinho para a Pedreira Paulo Leminski em uma tarde que promete reunir sucessos de diferentes gerações. O evento, que teve a data alterada por causa do clima, agora está confirmado para o feriado da Consciência Negra.

A programação é pensada para quem quer passar o dia inteiro no clima do samba. Os portões abrem às 13h, dando tempo de organizar a chegada e garantir o lugar. O cronograma de shows é dividido em apresentações individuais: Belo sobe ao palco às 16h e Thiaguinho assume o comando a partir das 18h. A ideia é que cada artista entregue um show completo, com repertórios que mostram a trajetória de cada um.

Para quem não lembra ou quer refrescar a memória, Belo é a definição do pagode romântico. Ele começou a carreira em 1992, aos 18 anos, tocando cavaquinho no grupo Beira Rio do Campanário, em Diadema. Em 1993, entrou para o Soweto, onde também começou no cavaquinho antes de assumir os vocais. O grupo estourou com o álbum Refém do Coração, que vendeu mais de um milhão de cópias. Em 2000, ele partiu para a carreira solo com o álbum Desafio, consolidando sua voz característica e se tornando um dos nomes mais conhecidos do gênero no país.

Já o Thiaguinho traz a mistura de pagode, samba, R&B e pop. Nascido no interior de São Paulo e criado no Mato Grosso do Sul, ele construiu uma identidade própria que agrada diversas idades. O artista tem quatro indicações ao Grammy Latino, inclusive a de 2024 na categoria de Melhor Álbum de Samba/Pagode pelo trabalho Tardezinha Pela Vida Inteira. Esse projeto da Tardezinha virou um fenômeno absurdo, comemorando dez anos em 2025 com turnês que passaram por Estados Unidos, Portugal e Angola.

Os dois já têm intimidade no palco. Em 2025, eles estrearam a turnê O Encontro do Ano, que rodou várias cidades brasileiras, e Belo também já participou de edições da Tardezinha. Agora, em Curitiba, a proposta do Só Pagode é celebrar a popularidade do gênero com esses dois momentos distintos da música brasileira.

Se você vai ao evento, precisa ficar atento ao dress code. A sugestão oficial é All White and Black, ou seja, roupas nas cores branco e/ou preto. É aquele momento de montar o look para combinar com a vibe da tarde.

Para quem já tinha garantido o ingresso para a data original, que seria 25 de outubro, não precisa se preocupar: os tickets continuam válidos para a apresentação de 20 de novembro. Os ingressos seguem à venda pela Bilheteria Digital.

O encontro acontece na Rua João Gava, 970, no bairro Abranches. É a oportunidade perfeita para cantar aquelas músicas que a gente sabe de cor e aproveitar o feriado do jeito certo. Só falta saber se você vai de branco ou de preto para entrar no clima.