Kelly Key quase manda mensagem de despedida após pouso de emergência em voo
Kelly Key viveu um verdadeiro filme de terror durante um voo que partiu de Fernando de Noronha no domingo, 15 de novembro. A aeronave enfrentou uma forte turbulência e precisou fazer um pouso de emergência no Rio de Janeiro, não conseguindo chegar ao destino final, que seria o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.
O susto foi tanto que a cantora chegou a pegar o celular para escrever mensagens de despedida para a família. A história foi revelada por Suzanna Freitas, filha de Kelly, durante o reencontro das duas após o pouso. Suzanna contou que a mãe quase passou mal e chegou a cogitar a despedida, chamando a situação de loucura.
Kelly confirmou que ficou em dúvida se enviava ou não o texto. Ela explicou que pensou que, caso algo acontecesse, as pessoas deveriam ser avisadas, mas hesitou porque sentiu que talvez não fizesse diferença.
Suzanna completou dizendo que a mãe também teve medo de que a mensagem fosse enviada, a internet caísse e a família pensasse que ela tinha morrido. Para a filha, tudo não passou de um sustinho, mas Kelly foi categórica: afirmou que aquele foi o pior voo da vida dela.
Curiosamente, a própria Suzanna já teve pavor de avião no passado, mas superou o medo com a ajuda de Lito Sousa, especialista em aviação. Graças a isso, ela conseguiu viajar sozinha no começo deste ano para visitar o pai, Mico Freitas, em Portugal, após ele ter sofrido um AVC.
Quem nunca teve vontade de mandar um 'tchau' pro mundo num turbulência dessas? Sorte que deu tudo certo!