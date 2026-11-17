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Kelly Key viveu um verdadeiro filme de terror durante um voo que partiu de Fernando de Noronha no domingo, 15 de novembro. A aeronave enfrentou uma forte turbulência e precisou fazer um pouso de emergência no Rio de Janeiro, não conseguindo chegar ao destino final, que seria o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

O susto foi tanto que a cantora chegou a pegar o celular para escrever mensagens de despedida para a família. A história foi revelada por Suzanna Freitas, filha de Kelly, durante o reencontro das duas após o pouso. Suzanna contou que a mãe quase passou mal e chegou a cogitar a despedida, chamando a situação de loucura.

Kelly confirmou que ficou em dúvida se enviava ou não o texto. Ela explicou que pensou que, caso algo acontecesse, as pessoas deveriam ser avisadas, mas hesitou porque sentiu que talvez não fizesse diferença.

Suzanna completou dizendo que a mãe também teve medo de que a mensagem fosse enviada, a internet caísse e a família pensasse que ela tinha morrido. Para a filha, tudo não passou de um sustinho, mas Kelly foi categórica: afirmou que aquele foi o pior voo da vida dela.

Curiosamente, a própria Suzanna já teve pavor de avião no passado, mas superou o medo com a ajuda de Lito Sousa, especialista em aviação. Graças a isso, ela conseguiu viajar sozinha no começo deste ano para visitar o pai, Mico Freitas, em Portugal, após ele ter sofrido um AVC.

Quem nunca teve vontade de mandar um 'tchau' pro mundo num turbulência dessas? Sorte que deu tudo certo!