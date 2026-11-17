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Simaria resolveu abrir o jogo e não escondeu que achou o ator Breno Ferreira bonito durante sua participação como jurada na Dança dos Famosos, no domingo, 15 de novembro. A sertaneja disparou uma cantada direta, perguntando se o ator também estava na pista.

Breno, que atua na novela Quem Ama Cuida, respondeu que não está disponível. O motivo? Ele namora a atriz Clara Moneke. Simaria brincou que o negócio está trancado há cinco anos, comparando a situação a uma catedral que precisava ser destrancada.

Clara Moneke também entrou na conversa nas redes sociais. Ao repostar o momento, a atriz reagiu com bom humor, dizendo que entende o encanto por Breno. Simaria concordou com risadas no mesmo post.

Mais do que flertes

Além do momento engraçado, a noite foi de emoções fortes para a cantora. Enquanto apresentava sua nova música, Tô Bem, Simaria abriu o coração sobre a depressão profunda que enfrentou durante o período em que ficou longe dos holofotes.

Ela contou que precisou priorizar a saúde mental e os cuidados com os filhos, Giovanna e Pawel, frutos de seu antigo casamento com Vicente Escring. Para a artista, seria irresponsável deixar as crianças no momento em que mais precisavam dela por causa de fama ou dinheiro.

Simaria descreveu esse período como um deserto e um vale difícil, relatando que houve dias de choro no chão. No entanto, afirmou que a tempestade passou e que agora finalmente está bem.