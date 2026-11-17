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Deborah Secco confirmou no domingo, 15 de novembro, que Bruna Surfistinha 2 chega aos cinemas em 2027. O longa, que conta a história de Raquel Pacheco, tinha sido anunciado inicialmente para 2024, mas o lançamento ficou para 2027.

Para atiçar a curiosidade, a atriz compartilhou a primeira imagem da produção e soltou que tem muita coisa que o público ainda não viu. Deborah, que interpreta a protagonista, prometeu que isso é só o começo e garantiu que teria mais surpresas relacionadas ao filme na segunda-feira, 16 de novembro.

O papel de Bruna foi um dos mais marcantes da carreira de Deborah Secco, embora a atriz tenha enfrentado críticas na época por aceitar dar vida a uma garota de programa. Agora, com o fim das gravações da sequência, a atriz resolveu mudar o visual. Ela deixou os cabelos loiros e adotou um tom marrom acetinado com nuances de luz e sombra.

Segundo Deborah, o cabelo sempre foi parte de suas transformações para as personagens e que, após a fase loira, ela queria começar um novo capítulo. Vamos ver se a sequência do filme entrega tudo ou se vai ser só hype.