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Larissa Manoela é a estrela de uma nova campanha publicitária do Bradesco que chega em formato de novela vertical. A produção, inspirada em contos de fadas, serve para divulgar a Plataforma Viagem dos Sonhos e as vantagens dos Cartões Bradesco Disney Visa. O teaser do projeto foi publicado em 16 de novembro nos perfis oficiais do banco e da atriz.

Intitulada "O Sumiço da Mala", a história gira em torno de uma mala vermelha da atriz que desaparece e começa a se movimentar sozinha. Larissa segue as pistas por diversos lugares para resolver o mistério, que termina com uma surpresa especial. A série terá seis episódios de até dois minutos, publicados no Instagram e no TikTok, focando em uma linguagem rápida para prender a audiência.

Dentro da trama, a Plataforma Viagem dos Sonhos aparece como a ferramenta para organizar a ida à Disney. Disponível no app do Bradesco, o serviço oferece passagens aéreas, ingressos para os parques do Walt Disney World Resort na Flórida e hospedagem em mais de 30 hotéis resort da Disney, tudo podendo ser comprado junto ou separado. O sistema ainda conta com um planner integrado para organizar o roteiro.

Para quem quer fechar a mala, os Cartões Bradesco Disney Visa permitem parcelar a viagem em até 18 vezes sem juros.

Além dos vídeos verticais, a campanha conta com um filme com estética de fantasia, apresentando um livro que guia o público por um universo mágico. A produção foi feita com a produtora Crema e usou ilustrações feitas à mão que depois foram refinadas com inteligência artificial. O material será veiculado também no Disney+, canais da ESPN e em mídias digitais.

Seja novela ou propaganda, quem não queria que a mala se organizasse sozinha por mágica?