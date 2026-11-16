Séries intensas e filmes viscerais: as indicações de Giullia Buscaccio

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Para quem acha que assistir série é sinônimo de descanso, a atriz Giullia Buscaccio discorda. A estrela de Os Donos do Jogo, que deve aparecer na segunda temporada da produção, revelou que prefere obras desafiadoras e com temas fortes, aquelas que rendem reflexões e não dão trégua aos nervos.

A primeira escolha de Giullia é o fenômeno Stranger Things. A trama, que se passa nos anos 80 e envolve o combate a criaturas do mundo invertido, é considerada por ela como um sucesso unânime. A história da turma de Eleven já encerrou sua trajetória na quinta temporada.

Se o clima é de mistério e sobrenatural, a atriz indica Dark. A produção alemã, que conta com três temporadas, foca em viagens no tempo e paradoxos temporais. Giullia contou que ficou viciada na série e sofreu quando ela chegou ao fim.

Seguindo a linha de produções impactantes, a indicação é O Conto da Aia. A série apresenta um futuro distópico nos Estados Unidos, onde um movimento fundamentalista retira os direitos civis das mulheres. Para a atriz, essa é uma obra que todo mundo precisa assistir.

Para fechar a lista com um filme, Giullia destacou Clube da Luta como uma joia escondida do catálogo. Dirigido por David Fincher e estrelado por Brad Pitt, Edward Norton e Helena Bonham Carter, o longa é a aposta certa para quem, assim como ela, busca algo intenso.

E aí, você também é do time que prefere levar susto ou prefere algo mais tranquilo para desestressar?