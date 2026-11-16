Jônatas Faro comenta fala de Danielle Winits sobre ser mãe solo

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Jônatas Faro resolveu dar a sua versão após a ex-mulher, Danielle Winits, afirmar que se considera mãe solo na criação do filho caçula dos dois. O ator concordou que a criança sempre morou com a mãe e reconheceu o esforço de Danielle na educação do menino.

O artista disse que encara a situação com muito respeito e que honra a batalha de Winits. Para ele, a atriz é uma mãe maravilhosa e guerreira. Faro explicou que ela tem uma autonomia diferente da dele, o que permitiu um convívio diário maior com o filho.

Motivos do afastamento

O ator contou que houve momentos em que precisou se afastar. Jônatas contou que foi trabalhar no Canadá e que também já passou um tempo em São Paulo com a família.

O ator relatou ser filho de uma mãe que também o criou sem a presença constante do pai. Ele afirmou que honra plenamente Danielle, tanto como mulher quanto como mãe, e que ela merece todo o respeito do mundo.

A relação com o filho

Além de comentar a polêmica da maternidade solo, Jônatas falou sobre a conexão com o filho, Guy, de 15 anos. Ele descreveu o jovem como um presente de Deus e afirmou que a relação entre eles é pura alegria. Segundo o pai, a conexão entre eles é tão forte que, mesmo quando passam um tempo sem se ver, o reencontro acontece como se tivessem se visto no dia anterior.

O ator também destacou as semelhanças entre ele e o filho. Jônatas contou que Guy herdou seu temperamento tranquilo e a postura do avô. Ele afirmou que, se já é crítico na vida, como pai é ainda mais, e que sua preocupação é saber se o filho está bem, feliz e à vontade.

Jônatas Faro é um ator e modelo brasileiro. Danielle Winits é uma atriz brasileira.