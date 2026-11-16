Debby Lagranha curte chá de lingerie em despedida de solteira no Rio

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Debby Lagranha reuniu as amigas em sua casa, no Rio de Janeiro, para a despedida de solteira. O evento aconteceu em clima íntimo, com a presença das madrinhas em um chá de lingerie, preparando o terreno para o casamento com o empresário Gustavo Farias, que será celebrado ainda neste mês em Maricá.

Em publicação no Instagram, Debby compartilhou que a noite foi inesquecível, com muitas risadas e bagunça. Ela contou que teve a sorte de ter aquelas amigas ao seu lado e desejou que o momento durasse mais um pouco. A empresária agradeceu a presença de todas e escreveu: "Que venha o casamento!".

Enquanto as mulheres curtiam a festa, o noivo, Gustavo Farias, organizou um churrasco com os amigos. Para garantir que as noiva e as madrinhas tivessem tranquilidade total, os filhos do casal e das madrinhas ficaram com o noivo durante o churrasco. Gustavo, porém, não perdeu a chance de fazer uma aparição rápida na despedida da noiva.

Para dar um toque especial à festa, Debby utilizou produtos da Debby Gifts, sua marca de itens personalizados em 3D. A veterinária, que ficou famosa na infância ao atuar em produções com Didi e Xuxa, deixou a atuação em 2012 para se dedicar à medicina veterinária e hoje atua como empresária.

Será que a gente consegue aguentar a ansiedade até o casamento ou já queremos ver as fotos da festa?