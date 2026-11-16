O reencontro dos ex: Marisa Monte e Nando Reis surpreendem em show em SP

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Marisa Monte fechou a turnê Phonica – Marisa Monte & Orquestra Ao Vivo no sábado, 14 de novembro, com uma surpresa que ninguém esperava. No estádio do Palmeiras, em São Paulo, ela chamou Nando Reis ao palco para cantarem juntos Pra Você Guardei o Amor diante de uma plateia lotada.

Para quem acompanha a história dos dois, esse momento teve um peso enorme. Nando e Marisa já namoraram e o fim da relação virou combustível para canções. Em 1998, o Skank lançou Resposta, que Nando compôs com Samuel Rosa e na qual falou da separação. Embora ele tenha terminado a relação, o cantor já admitiu que a letra mistura sentimentos, pois no fundo queria que tivessem continuado juntos.

Anos depois, em 2011, Marisa lançou a música Depois, que muitos fãs interpretaram como a resposta definitiva à canção dele. Por décadas, a conversa entre os dois aconteceu de longe, uma música por vez. Ver os dois lado a lado cantando uma música de amor foi o fechamento perfeito para quem cresceu ouvindo esse babado no rádio.

A conexão entre eles é antiga e profunda. Os dois namoraram em dois períodos, em 1991 e 1994, anos em que Marisa lançou os álbuns Mais e Verde, Anil, Amarelo, Cor-de-Rosa e Carvão. Esses discos são repletos de composições da dupla, incluindo parcerias como Ainda Lembro, Mustapha e Tudo Pela Metade. Nando já contou, inclusive, que escreveu a música Diariamente pensando nela.

Mais de 30 anos depois, esse reencontro provou que a parceria musical entre eles continua intacta, . Será que a gente consegue superar um ex com tanta elegância assim?