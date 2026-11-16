Bruna Griphao é eliminada da Dança dos Famosos e recebe declaração emocionante de Luciano Huck

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A noite de domingo, 15 de novembro, não foi das melhores para Bruna Griphao. A atriz foi eliminada da Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck, após conquistar a menor pontuação da rodada. Ela e Pedro Scooby dançaram samba de gafieira, mas a performance não foi suficiente para mantê-los na disputa.

Mesmo com a saída, o clima foi de pura emoção. Luciano Huck surpreendeu a atriz com um discurso especial, contando que Anitta, que ganhou um Grammy naquela semana, recomendou a atriz com entusiasmo, descrevendo-a como a menina mais gente fina do mundo, talentosa tanto na interpretação quanto na dança.

Huck não poupou elogios, afirmando que Anitta estava certa sobre a personalidade e o talento de Bruna. Ele destacou que a atriz é intensa e que as portas daquela casa estarão sempre abertas para ela.

Visivelmente emocionada, Bruna Griphao agradeceu a oportunidade e disse que foi plenamente feliz durante sua trajetória no programa. Ela fez questão de exaltar todo o suporte recebido, citando desde os dançarinos e professores até a equipe de figurino e caracterização.