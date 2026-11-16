Gabaritaram! Breno Ferreira e Giovana Cordeiro arrasam com notas 10 na Dança dos Famosos

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O domingo, 15 de novembro, foi dia de brilhar na Dança dos Famosos 2026. Duas apresentações conseguiram a façanha de gabaritar as notas dos jurados, recebendo apenas 10 dos avaliadores do programa. Quem garantiu a nota máxima foram as duplas formadas por Giovana Cordeiro e Diego Basílio, e por Breno Ferreira e Jaque Paraense.

O show de Breno Ferreira

Breno Ferreira entrou na pista ao som de Meu Ébano, música de 1982 da Alcione, e foi exaltado nos comentários. Carlinhos de Jesus comentou que o ator começou inseguro, mas depois pegou o ritmo e mostrou que tem um corpo altamente musical, destacando a qualidade das transições entre os movimentos.

Ana Botafogo também notou a evolução da performance, mencionando que Breno começou timidamente com a parceira Jaque, mas depois se soltou completamente para merecer o 10. Para fechar com chave de ouro, Zebrinha exaltou a beleza e a elegância do artista, citando que ele possui aquela sujeira necessária que dá charme à dança.

Flerte e resposta

Além da técnica, o clima esquentou com o júri artístico. Simaria Mendes, jurada artística convidada da semana ao lado de Milton Cunha, mandou uma cantada em Breno, dizendo que estava 'na pista' e perguntando se ele também estava. O ator, porém, cortou a jogada na hora e avisou que não está disponível, já que está comprometido.

A perfeição de Giovana Cordeiro

Giovana Cordeiro também não brincou em serviço e dançou ao som de Tô Voltando, sucesso de 1979 da cantora Simone. A performance deixou os jurados impressionados. Ana Botafogo destacou a limpeza, a emoção e a presença cênica, além do ritmo e dos contratempos sensacionais da apresentação.

Zebrinha afirmou que percebeu que Giovana se comunica até de costas, e deu nota 10. Carlinhos de Jesus completou a avaliação elogiando os acabamentos dos movimentos e as posturas de tronco e braço, suaves, e disse que a forma como ela fez foi impressionante.

Quem manda na classificação

Nos dois casos, a produção do Domingão com Huck tocou a música Aleluia em tom de brincadeira. Vale lembrar que Livinho e Mell Muzzillo também tinham conseguido notas máximas na semana anterior.

Se a gente olhar para o acumulado de todas as notas dadas até agora no programa, o cenário de favoritos fica mais claro. Livinho lidera a preferência, seguido por Giovana Cordeiro. Logo depois vêm Mell Muzzillo e Breno Ferreira. Porém, como não existe um acúmulo de notas oficial entre todas as fases, ainda não existe uma probabilidade matemática exata sobre quem vai levar a título.

Sobre a competição

Para quem caiu de paraquedas, a Dança dos Famosos é um show de talentos exibido pela TV Globo desde 2005. O quadro, que atualmente integra o Domingão com Huck, coloca celebridades para competir em danças de salão, inspirando-se no formato britânico Strictly Come Dancing.