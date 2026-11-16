Fernando de Noronha virou o point dos famosos após casamento de Leo Fuchs

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O casamento de Leo Fuchs e Gustavo Oliveira transformou Fernando de Noronha em um verdadeiro encontro de celebridades. A celebração durou três dias e rendeu aquele feed cheio de looks e festas que a gente ama acompanhar.

Mesmo depois do evento, muita gente decidiu esticar a temporada no paraíso. Agatha Moreira, Rodrigo Simas, Giovanna Lancellotti, Fernanda Paes Leme e Fernanda Rodrigues seguem aproveitando a praia, as trilhas e a piscina do arquipélago.

Paolla Oliveira, rainha de bateria e musa da escola de samba, também era esperada na noitada de samba no domingo, 15 de novembro, e escolheu um figurino vermelho para o retorno. Agnes Pimentel e Nathália Zannin foram as primeiras a chegar para o evento.

O clima de luxo continuou nos detalhes: uma influenciadora escolheu dois vestidos sob medida da marca Silfar, sendo que uma das peças tinha mais de 100 mil cristais aplicados à mão. Deu para sentir o brilho daqui.

Nem tudo foi glamour, porém. Em outro episódio, uma cantora e influenciadora que voltava de Fernando de Noronha para São Paulo, depois de participar do casamento, passou por uma grande turbulência em seu voo, e foi necessário um pouso de emergência.

Será que depois de tanta festa e descanso em Noronha, alguém realmente consegue voltar para a rotina sem querer desistir de tudo e morar na ilha?