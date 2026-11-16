Jade Picon não se deixa abalar por críticas à sua atuação

Entretenimento

Jade Picon decidiu que as críticas não vão ditar o rumo da sua carreira. Após ser questionada sobre seu desempenho como atriz na novela Travessia, de 2022, a jovem de 25 anos afirmou que as avaliações negativas não vão interromper seus planos de seguir atuando.

Será que a gente consegue dar um desconto para quem está começando ou o nível de exigência com os influencers é outro?