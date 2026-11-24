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Scheila Carvalho resolveu renovar a face. Aos 53 anos, a apresentadora passou por uma cirurgia de lifting facial para remover o excesso de pele e mostrou as imagens de antes e depois para comparar as mudanças.

Nas fotos, dá para notar que ela tinha flacidez por conta do envelhecimento, mas agora aparece com a pele renovada e cicatrizes quase invisíveis. A estrela contou que ainda está com inchaço pós-cirúrgico, então o resultado final só deve aparecer daqui a dois meses.

O procedimento, também chamado de ritidoplastia, serve para suavizar a flacidez e recuperar o contorno do rosto. A cirurgia consiste em reposicionar os tecidos profundos da face e tirar o excesso de pele, focando principalmente na mandíbula e nas bochechas. Para deixar as marcas discretas, as incisões são feitas perto da linha do cabelo e das orelhas.

Embora seja comum em pessoas na faixa dos 50 anos, não existe uma idade certa para fazer o lifting; tudo depende da saúde, da expectativa do paciente e do grau de flacidez. A operação dura entre três e seis horas e pode ser combinada com lipo de papada, blefaroplastia ou lifting cervical.

Como qualquer cirurgia, o processo tem riscos, como infecções, hematomas, lesões de nervos faciais, alterações de sensibilidade e dificuldades na cicatrização. Na fase inicial, é normal ter manchas roxas, inchaço e a sensação de que a pele está repuxando.

O retorno às atividades do dia a dia e ao trabalho costuma levar de duas a quatro semanas. Já o resultado definitivo aparece aos poucos, geralmente entre seis e nove meses depois. Só que tem um detalhe: a cirurgia melhora a aparência, mas não para o processo natural de envelhecimento.

Será que a gente teria coragem de encarar um repuxadinho desses ou prefere envelhecer naturalmente?