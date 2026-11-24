A Baia de A Fazenda 18 ganhou um novo formato e já temos os escolhidos
A montagem da Baia em A Fazenda 18 rolou de um jeito diferente desta vez. Mayk Leão foi o primeiro a garantir a vaga depois de levar a pior na Prova de Fogo.
Quando Mayk voltou para a sede, precisou escolher alguém para puxar para a Baia. Ele apontou Renata Del Bianco. A atriz, por sua vez, escolheu Serginho Hondjakoff, que fechou o grupo chamando Ariela Carasso.
A Fazenda 18 vai ao ar de segunda a domingo, às 22h30, na RECORD.
Com informações de fontes públicas, Wikipédia, YouTube, Instagram e TikTok.