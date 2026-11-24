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Os fãs de Avenida Brasil ganharam uma novidade no domingo, 22 de novembro de 2026. Débora Falabella usou as redes sociais para postar a primeira foto de Nina e Carminha juntas na sequência da trama. A atriz publicou no Instagram uma imagem atual ao lado de um registro da exibição original da novela, que inclusive está sendo reprisada no Vale Pena Ver de Novo, na Globo.

Na legenda, Débora escreveu que o mundo dá voltas e mencionou as datas de 2012 e 2026. A publicação serve como um esquenta para a estreia de Avenida Brasil 2, que já tem data marcada para chegar ao horário das 21h a partir de 25 de janeiro de 2027. A nova história, escrita por João Emanuel Carneiro, assume o lugar da novela Quem Ama Cuida.

A nova vida de Carminha

A trama vai mostrar como está a vida dos personagens no bairro do Divino 15 anos depois dos fatos da primeira história. Dessa vez, Carminha aparece como uma mulher redimida. A mudança acontece depois que ela cumpriu pena pela morte de Max.

Livre, Carminha decidiu transformar a casa da Mãe Lucinda em uma ONG. O projeto acolhe pessoas em vulnerabilidade após a desativação do antigo lixão onde ela cresceu. Esse lado social da ex-vilã não passou despercebido e impulsionou sua imagem na mídia, fazendo com que ela fosse vista como um exemplo de superação.

O retorno ao Divino e a tensão familiar

Essa nova fase de Carminha é o que abre caminho para ela se reaproximar da família de Tufão. Muricy, comovida com a mudança da ex-sogra, passa a defendê-la perante os parentes, que ainda estão bem reticentes em aceitar que a vilã mudou. O retorno oficial de Carminha ao bairro do Divino é o ponto de partida para a nova temporada.

O gatilho para esse reencontro acontece quando Muricy percebe que Agatha está carente por causa da ausência da mãe. Para resolver isso, Muricy convida Carminha para a festa de aniversário da jovem.

O impacto em Nina

Mesmo morando do outro lado do oceano com Jorginho, Nina não consegue ficar indiferente. A notícia de que Carminha está voltando ao convívio familiar a deixa abalada. Afinal, a vilã destruiu a infância de Nina e a fez dedicar boa parte de sua vida a uma vingança.

Para dar vida a esse reencontro, a produção conta com a direção artística de Ricardo Waddington, além da direção geral de Henrique Sauer e a equipe de direção composta por André Barros, Isabella Teixeira, Mayara Aguiar e Ricardo França. João Emanuel Carneiro, autor da obra, tem a colaboração de Marcia Prates, Eliane Garcia, Marta Rangel, Paula Amaral e Vicent Villari na escrita.