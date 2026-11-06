Bruna Biancardi mostra closet e luxos do novo apê de Neymar em São Paulo

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Bruna Biancardi resolveu mostrar para os seguidores os detalhes do novo apartamento da família de Neymar em São Paulo. Localizado no bairro do Cidade Jardim, na Zona Oeste, o imóvel é tão sofisticado que deixou até as convidadas de um lanche da tarde impressionadas com a imponência do lugar.

Para quem já estava especulando que a família estaria de mudança definitiva para a capital, a Bruna logo colocou os pingos nos is. Ela explicou que o apartamento vai servir apenas como uma base estratégica na cidade, já que a família cresceu e eles precisavam de um ponto de apoio. O lar oficial do casal e dos filhos continua sendo a casa em Santos.

Nos vídeos, Bruna mostrou o quarto do casal, que tem uma foto dos dois na cabeceira, e deu um destaque especial para o closet. O espaço está lotado de peças de grife, tudo organizado por um stylist particular para facilitar a agenda de eventos da influenciadora. Teve até amiga comentando que estava chocada, mesmo já conhecendo todas as casas do casal.

O imóvel é uma cobertura tríplex que pertenceu à apresentadora Luciana Gimenez e é avaliada em cerca de R$ 70 milhões. O luxo é tanto que o prédio tem um elevador privativo que leva as vagas de garagem direto para o Shopping Cidade Jardim. Imagina a facilidade de fazer compras e subir direto para casa?

A venda do tríplex foi fechada no final do ano passado. Embora o nome de Neymar Pai apareça no negócio, há indícios de que o próprio jogador também participou da compra bilionária.

Só falta agora a gente descobrir se tem um spa particular nesse tamanho todo ou se o closet já ocupa metade do andar.