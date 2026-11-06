Bruna Biancardi mostra closet e luxos do novo apê de Neymar em São Paulo
Bruna Biancardi resolveu mostrar para os seguidores os detalhes do novo apartamento da família de Neymar em São Paulo. Localizado no bairro do Cidade Jardim, na Zona Oeste, o imóvel é tão sofisticado que deixou até as convidadas de um lanche da tarde impressionadas com a imponência do lugar.
Para quem já estava especulando que a família estaria de mudança definitiva para a capital, a Bruna logo colocou os pingos nos is. Ela explicou que o apartamento vai servir apenas como uma base estratégica na cidade, já que a família cresceu e eles precisavam de um ponto de apoio. O lar oficial do casal e dos filhos continua sendo a casa em Santos.
Nos vídeos, Bruna mostrou o quarto do casal, que tem uma foto dos dois na cabeceira, e deu um destaque especial para o closet. O espaço está lotado de peças de grife, tudo organizado por um stylist particular para facilitar a agenda de eventos da influenciadora. Teve até amiga comentando que estava chocada, mesmo já conhecendo todas as casas do casal.
O imóvel é uma cobertura tríplex que pertenceu à apresentadora Luciana Gimenez e é avaliada em cerca de R$ 70 milhões. O luxo é tanto que o prédio tem um elevador privativo que leva as vagas de garagem direto para o Shopping Cidade Jardim. Imagina a facilidade de fazer compras e subir direto para casa?
A venda do tríplex foi fechada no final do ano passado. Embora o nome de Neymar Pai apareça no negócio, há indícios de que o próprio jogador também participou da compra bilionária.
Só falta agora a gente descobrir se tem um spa particular nesse tamanho todo ou se o closet já ocupa metade do andar.