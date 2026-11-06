Leonardo visita set de filme sobre a trajetória da dupla com o irmão

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As filmagens do longa “Leandro & Leonardo – Não Aprendi Dizer Adeus” começaram na segunda-feira, 2 de novembro, no interior de Goiás. O cantor Leonardo acompanhou o primeiro dia de trabalho no set e posou para fotos com André Luiz Frambach e Eduardo Borelli, os atores escalados para interpretá-lo e ao seu irmão Leandro, respectivamente.

Antes de se juntar à equipe, Leonardo postou um vídeo nas redes sociais. No registro, ele aparece parando em uma venda para comprar abacaxis enquanto contava aos seguidores que estava radiante e com o coração saindo pela boca ao ver a história da dupla ganhar as telas.

Com direção de Jayme Monjardim, o filme mostra a vida dos irmãos desde a infância em Goianápolis, onde cresceram na roça, até atingirem o sucesso nacional no sertanejo. A trama foca na amizade entre os dois e resgata a trajetória dos artistas responsáveis por sucessos como Pense em Mim e a música que dá nome à obra.

O roteiro foi assinado por Péricles Barros e Letícia Wierzchowski. A produção terá distribuição da Paris Filmes, mas a data de estreia ainda não foi anunciada.

Imagina a emoção de ver a própria vida virando filme e ainda dar aquele confere nos atores? Tomara que a produção capture toda a vibe da época!