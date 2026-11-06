Barraco: Tatá Werneck e Isabel Teixeira entregam tudo em Quem Ama Cuida

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Tatá Werneck deu um show de versatilidade no capítulo de quinta-feira, 5 de novembro, da novela Quem Ama Cuida. A atriz interpretou Brigitte em uma cena intensa após descobrir que Pilar, vivida por Isabel Teixeira, roubou a herança deixada por seu pai.

O resultado foi aquele barraco delicioso que a gente ama acompanhar. A sequência foi tão impactante que as atuações de Tatá e Isabel foram superelogiadas, e o nome da personagem Brigitte acabou virando um dos assuntos mais comentados nas redes sociais.

Impossível não torcer para que a Brigitte recupere cada centavo desse dinheiro e coloque a Pilar no lugar dela, né?