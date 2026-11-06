Ana Paula Padrão detona etarismo após fotos de biquíni
Ana Paula Padrão, de 60 anos, resolveu colocar ordem na casa após ser alvo de comentários etaristas por posar de biquíni na praia. Na terça-feira, 3 de novembro de 2026, a jornalista usou as redes sociais para responder às críticas e questionar a forma como a mídia retrata homens e mulheres.
Ao analisar uma pequena amostra de 20 mil comentários, tirada da sua própria pergunta, Ana Paula observou que nem todas as mulheres comentaram sobre o etarismo embutido na manchete, embora a maioria tenha comentado, e que nem todos os homens concordaram com a manchete, embora a maioria tenha concordado. Ela questionou se quem concorda com a manchete simplesmente não refletiu sobre o que ela quer dizer de fato ou queria apenas se mostrar viril.
A apresentadora, que comandou o MasterChef por 10 anos, ressaltou que a diferença de tratamento entre os gêneros fica evidente quando se olha para as manchetes digitais, que buscam cliques rápidos. Para ela, quando um homem aparece de sunga, é visto como algo normal, já que está em um ambiente de praia. No entanto, quando uma mulher mostra o físico, a reação geral é de espanto por ela manter aquela forma dada a idade que tem.
Ana Paula também trouxe a pauta dos relacionamentos para a conversa. Ela pontuou que é comum ver manchetes destacando quando uma mulher assume namoro com alguém mais jovem, enquanto o contrário é tratado como algo natural e raramente vira notícia da mesma forma.
Para a jornalista, isso acontece porque a sociedade ainda não se acostumou a ver mulheres com relevância, voz e autonomia para escolher suas roupas e parceiros depois de certa idade. Ela finalizou dizendo que o homem sempre teve ampla liberdade para fazer essas escolhas publicamente, o que transmite uma imagem de virilidade, e que por isso chamou a atenção para as manchetes.
Sinceramente, quem ainda se choca com mulher bonita de 60 anos em 2026? Alguém avisa que o mundo girou!