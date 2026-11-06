Ana Paula Padrão detona etarismo após fotos de biquíni

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Ana Paula Padrão, de 60 anos, resolveu colocar ordem na casa após ser alvo de comentários etaristas por posar de biquíni na praia. Na terça-feira, 3 de novembro de 2026, a jornalista usou as redes sociais para responder às críticas e questionar a forma como a mídia retrata homens e mulheres.

Ao analisar uma pequena amostra de 20 mil comentários, tirada da sua própria pergunta, Ana Paula observou que nem todas as mulheres comentaram sobre o etarismo embutido na manchete, embora a maioria tenha comentado, e que nem todos os homens concordaram com a manchete, embora a maioria tenha concordado. Ela questionou se quem concorda com a manchete simplesmente não refletiu sobre o que ela quer dizer de fato ou queria apenas se mostrar viril.

A apresentadora, que comandou o MasterChef por 10 anos, ressaltou que a diferença de tratamento entre os gêneros fica evidente quando se olha para as manchetes digitais, que buscam cliques rápidos. Para ela, quando um homem aparece de sunga, é visto como algo normal, já que está em um ambiente de praia. No entanto, quando uma mulher mostra o físico, a reação geral é de espanto por ela manter aquela forma dada a idade que tem.

Ana Paula também trouxe a pauta dos relacionamentos para a conversa. Ela pontuou que é comum ver manchetes destacando quando uma mulher assume namoro com alguém mais jovem, enquanto o contrário é tratado como algo natural e raramente vira notícia da mesma forma.

Para a jornalista, isso acontece porque a sociedade ainda não se acostumou a ver mulheres com relevância, voz e autonomia para escolher suas roupas e parceiros depois de certa idade. Ela finalizou dizendo que o homem sempre teve ampla liberdade para fazer essas escolhas publicamente, o que transmite uma imagem de virilidade, e que por isso chamou a atenção para as manchetes.

Sinceramente, quem ainda se choca com mulher bonita de 60 anos em 2026? Alguém avisa que o mundo girou!