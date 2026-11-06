Sasha Meneghel defende marido de ataques homofóbicos e sexistas

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Sasha Meneghel usou as redes sociais na quinta-feira, 5 de novembro, para apoiar o marido, João Lucas. A modelo reagiu depois que o cantor foi alvo de comentários homofóbicos e sexistas na internet.

Sasha compartilhou um vídeo em que o músico rebate os ataques. Na gravação, João Lucas disse que homens inseguros enxergam a figura feminina como uma ameaça e criticou as falas que tentavam diminuí-lo.

Para completar o clima de romance, a filha de Xuxa postou registros em clima de romance e escreveu nos stories do Instagram que escolheria João Lucas em todas as vidas e que o ama.

O casal, que está casado desde 2021, anunciou a gravidez do primeiro filho no fim de outubro com a divulgação de fotos e imagens do ultrassom.