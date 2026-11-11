SBT tenta mediar a treta entre Virginia Fonseca e Silvia Abravanel

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O SBT decidiu intervir na polêmica que envolve Virginia Fonseca e Silvia Abravanel. Para tentar encerrar o conflito, a direção da emissora designou uma pessoa importante com a missão de promover a reaproximação entre as duas. O clima pesou nos bastidores, especialmente porque a ausência da influenciadora no Teleton deste ano ainda gera repercussões na empresa.

Virginia, que é embaixadora da Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD), acabou desistindo de participar da campanha beneficente. O motivo foi a série de críticas públicas que ela recebeu de Silvia. Mesmo sem comparecer ao programa, que aconteceu nos dias 6 e 7 de novembro, a influenciadora manteve seu compromisso com a instituição. No dia 5 de novembro, ela visitou uma unidade da AACD em São Paulo e realizou uma doação pessoal de R$ 1 milhão, valor que foi confirmado pela própria associação nas redes sociais.

A visita de Virginia teve um detalhe que chamou a atenção: embora tenha contado com fotógrafos e a equipe de redes sociais da AACD, não houve registros feitos pelo SBT. Houve divergências sobre o motivo disso. De um lado, informações indicam que a decisão de não permitir a gravação partiu da própria influenciadora devido ao descontentamento com os ataques de Silvia. Do outro, a assessoria de Virginia negou qualquer restrição à emissora, afirmando que as visitas dela sempre seguiram essa estrutura de ser acompanhada apenas por fotógrafos e a equipe da instituição.

Além disso, a assessoria de imprensa do SBT teria sido pega de surpresa com a ausência de Virginia no Teleton, sabendo da decisão apenas após o comunicado da equipe da empresária. O clima de tensão começou quando Silvia comentou em uma postagem do perfil Daily do Garotinho, que mostrava Virginia dançando com notas de dólar em uma festa em Miami. Silvia escreveu que a influenciadora não preservava nem as filhas e sugeriu que a avó deveria tirar a guarda das crianças, afirmando que a própria mãe de Virginia seria da mesma linhagem.

As críticas de Silvia não pararam por aí. Em outra publicação, a apresentadora disse que Virginia estaria apenas mostrando a face real depois de ter usado uma máscara para conseguir seguidores. Silvia chegou a fazer uma comparação religiosa ao falar sobre a popularidade da influenciadora, mencionando que o Satanás tem várias maneiras de conseguir seguidores, podendo ser a mulher que todas gostariam de ser.

Virginia respondeu às declarações sem citar o nome de Silvia diretamente. A equipe da influenciadora criticou os comentários sobre a maternidade dela e afirmou que a situação passou dos limites do respeito. A nota destacou que criticar é um direito, mas desrespeitar e julgar a maternidade de uma mulher ultrapassa todos os limites.

Virginia é mãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, frutos de sua relação anterior com Zé Felipe, e terminou recentemente seu relacionamento com o jogador Vini Jr. Apesar de a direção do SBT estar tentando essa ponte para a reaproximação nos bastidores, ainda não existe qualquer informação sobre um possível encontro real entre Virginia e Silvia.