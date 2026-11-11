Isabel Teixeira ganha festa surpresa nos bastidores de novela

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Isabel Teixeira foi homenageada com uma festa de aniversário surpresa organizada pelo elenco da novela Quem Ama Cuida. A celebração aconteceu durante as gravações da trama, onde a atriz recebeu mensagens carinhosas de seus colegas de profissão.

Bastante emocionada com a surpresa, a artista se emocionou com a homenagem. Isabel Teixeira integra o elenco da produção da TV Globo, que estreou em 18 de maio de 2026.