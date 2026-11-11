Mito ou verdade: o esmalte semipermanente acaba com as unhas?

Beleza

O esmalte semipermanente virou febre na rotina de beleza porque entrega resistência, brilho intenso e mãos impecáveis por semanas. Mas, junto com a popularidade, vieram os boatos sobre se o método seria seguro para a saúde das unhas.

Muita gente tem medo de que o material cause danos permanentes, mas a real é que o estrago não vem do produto em si. O culpado é o jeito errado de tirar o esmalte. Arrancar a película com força ou usar ferramentas de metal sem a hidratação necessária é o que realmente fere a superfície da unha.

Se a remoção for feita corretamente e com os produtos certos, o semipermanente pode até servir de proteção, blindando unhas frágeis contra quebras. O segredo aqui é escolher uma base suave e ter um profissional que domine a técnica.

Sobre a frequência, não existe uma regra rígida de quantas vezes você pode pintar as unhas. O importante é manter a hidratação diária das cutículas e deixar as unhas descansarem por alguns dias de vez em quando.

Sabe aquele amarelado chato? Ele não é culpa do método, mas sim do uso de esmaltes de baixa qualidade ou da falta de uma base protetora antes da cor. Com produtos de qualidade, a placa da unha continua limpa e saudável.

Para quem pira com a radiação das lâmpadas LED e UV, a notícia é que elas emitem níveis mínimos durante a secagem. Mas, se quiser zerar a ansiedade, dá para passar protetor solar nas mãos ou usar luvas protetoras especiais antes de começar o processo.

E aí, você encara o semipermanente ou prefere o clássico para não ter erro?