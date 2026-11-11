Astrid Fontenelle comemora aprovação do filho na PUC com reação inusitada

Entretenimento

Astrid Fontenelle deixou a internet no rastro do riso ao reagir à aprovação do filho, Gabriel Fontelle, de 18 anos, na Pontifícia Universidade Católica (PUC). O momento foi registrado e compartilhado pelo jovem nas redes sociais na terça-feira, 10 de novembro, mostrando que a felicidade da mãe foi além de qualquer expectativa.

Gabriel decidiu filmar a chegada de Astrid em casa para registrar a surpresa. No vídeo, ele avisou aos seguidores que já sabia do resultado e que a mãe tinha acabado de chegar de uma gravação. Ao receber a notícia de que o filho passou na PUC, Astrid não segurou a emoção e celebrou com pulos e gritos. No auge da euforia, ela disparou, entre risos, que tinha feito xixi nas calças.

A reação genuína e engraçada da apresentadora atraiu a atenção de outros famosos. Fernanda Lima brincou que o xixi foi o ponto alto do vídeo e comentou que Astrid parecia estar voltando de uma guerra. O ator Ary Fontoura também se manifestou, destacando que a mãe estava emocionadíssima, enquanto a atriz Fabiana Karla parabenizou o jovem.

O papo sobre incontinência urinária

A frase sobre o incidente com a roupa abriu caminho para que Astrid abordasse um tema sério nos stories do Instagram: a incontinência urinária. Ela deixou claro que não sofre do problema de saúde atualmente, mas usou a situação para normalizar o assunto, que é comum entre mulheres com mais de 50 anos.

A apresentadora revelou que já teve esse problema no passado, mas conseguiu superá-lo ao procurar tratamento e realizar exercícios para o assoalho pélvico, prática que mantém até hoje. Sobre o ocorrido específico na terça-feira, Astrid explicou que a situação aconteceu porque ela ficou várias horas sem ir ao banheiro enquanto participava do podcast Mil e uma TrETAS.

Maternidade e a luta contra rótulos

Além da comemoração acadêmica, a relação entre mãe e filho é marcada por posicionamentos fortes contra preconceitos. Em maio, Astrid utilizou as redes sociais para criticar a maneira como a mídia costuma se referir a Gabriel, especificamente o uso do termo filho adotado.

Para a apresentadora, a maternidade não deve ser adjetivada. Ela rebateu legendas que separavam a relação mãe e filho através do rótulo da adoção, afirmando categoricamente que Gabriel é seu filho e ponto final.

Gabriel também usou suas redes para questionar a visão distorcida que muitas pessoas têm sobre a adoção. O jovem criticou comentários que associam a situação a sentimentos de pena, dó ou sorte, afirmando que esse tipo de abordagem reforça preconceitos. Ele contou que já escreveram para ele que "essa sorte eu não teria nunca" e disse que não vê o lado bonito em nenhuma dessas frases.

Para Gabriel, os laços familiares não dependem de vínculo biológico, defendendo que a adoção gera um amor incondicional porque pai e mãe são aqueles que cuidam. Sobre seus genitores, o jovem afirmou não saber quem são e reforçou que, mesmo se soubesse, seus pais são aqueles que cuidaram dele.

Astrid Fontenelle é apresentadora de televisão e jornalista, tendo ficado conhecida como a primeira VJ da história da MTV Brasil, onde iniciou as transmissões do canal no país.

Será que a gente consegue ter metade dessa animação quando passa em alguma coisa ou a idade realmente deixa a gente mais expressivo?