Lanternas não teria segunda temporada após mudanças na DC Studios

Entretenimento

A série Lanternas não deve ganhar uma segunda temporada. A informação surge em uma reportagem da Variety que analisa a gestão de James Gunn e Peter Safran no comando da DC Studios.

Embora a produção tenha apresentado números de audiência sólidos, fontes internas da Skydance apontam que o projeto não alcançou o impacto cultural esperado. Com isso, a renovação para novos episódios não aconteceu.

O showrunner Chris Mundy chegou a trabalhar em uma sequência que manteria o tom realista e focaria em dilemas terrestres. Recentemente, ele comentou que achava que as coisas tinham se estabilizado após a fusão, mas que a situação agora depende de sorte, com chances divididas entre a continuidade ou não.

A trama acompanha John Stewart, vivido por Aaron Pierre, e Hal Jordan, interpretado por Kyle Chandler. Os personagens investigam um assassinato no coração dos EUA. Especula-se que a vítima seja um membro da tropa Lanterna Verde, a força policial da galáxia, e que é assim que Stewart ganhará o anel que permite criar objetos de luz verde.

Nathan Fillion também integra o elenco como Guy Gardner, personagem que ele já interpretou no filme Superman. A produção, que conta com oito episódios confirmados, tem o comando de Damon Lindelof, Chris Mundy e Tom King.