Sabrina Sato revela luta com perdas gestacionais e por que decidiu fazer FIV

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Sabrina Sato decidiu recorrer à fertilização in vitro (FIV) para garantir que a nova gestação fosse mais certeira. A decisão veio depois de enfrentar perdas gestacionais e um processo exaustivo de reprodução assistida, que incluiu mais de 12 coletas de óvulos. Para a apresentadora, os últimos dois anos foram resumidos como uma verdadeira batalha.

Sabrina é uma apresentadora e empresária brasileira, um dos grandes destaques do Carnaval no país.

O caminho até a nova gravidez

O processo não foi simples. Sabrina relatou que a primeira gravidez natural do casal terminou em perda, mas, na época, isso serviu como um sinal de que era possível tentar novamente. Depois desse momento duro, o casal deu um tempo nas tentativas, período em que ela viajou ao Japão para gravar um quadro para o Fantástico. Na sequência, tentaram o método do coito programado, que resultou em outra gestação.

No entanto, a segunda tentativa natural também foi interrompida. Sabrina lembrou que a notícia veio através de um exame de ultrassom morfológico, que revelou que o coração do bebê tinha parado de bater.

Foi esse histórico de perdas que a levou a buscar a ciência. Sabrina explicou que optou pela FIV para reduzir os riscos e porque sentia que não aguentaria passar por outra perda gestacional.

Inseguranças e a "nova mulher"

Mesmo já sendo mãe da Zoe, a nova gravidez trouxe sentimentos inesperados. Sabrina confessou que, ao cair na real de que terá outro filho, se sente um pouco perdida e admite que a experiência atual gera inseguranças.

Além da chegada do bebê, a apresentadora reflete sobre as mudanças pessoais que esse momento provoca. Ela revelou estar curiosa para conhecer a nova mulher que nascerá junto com a criança, embora ainda não saiba exatamente como será essa versão de si mesma.

Sobre a rotina, Sabrina manteve seus compromissos de moda e gravações durante a gestação. Ela explicou que ainda não tinha começado a preparar o enxoval e pretendia começar agora.

Planos para o Carnaval e a carreira

Ela afirmou que encara o corpo de quem acabou de gerar uma vida como o mais poderoso que uma mulher pode ter. Por isso, pretende voltar aos desfiles ainda no puerpério.

Ela diz estar se preparando para fechar os ouvidos e abrir o coração. Como o Carnaval é sua paixão, viver essa experiência será fundamental para ela compreender essa nova fase de sua vida. Os bastidores desse processo devem aparecer no reality Carnaval da Sabrina, e a pequena Zoe terá a estreia nas passarelas, desfilando fantasiada pela primeira vez.

Para Sabrina, esse momento marca um recomeço. Ela enfatizou que sente estar iniciando seu segundo ato, com muitos sonhos para realizar e diversos trabalhos planejados para depois do Carnaval.

Kika Sato Rahal, mãe da apresentadora, comentou que a filha está nas nuvens. Segundo Kika, mesmo com a agenda corrida, Sabrina faz questão de participar de tudo e viver a gravidez de perto, conciliando o trabalho com a família.