João Gomes não gostou de ser chamado de 'fantasiado' e rebateu Tuca Andrada
João Gomes usou os stories do Instagram nesta terça-feira, 10 de novembro, para responder a Tuca Andrada. O ator comparou as roupas de vaqueiro do cantor a pessoas de Santa Catarina que se fantasiam de alemães, sugerindo que o visual do artista seria uma fantasia.
O cantor não deixou passar e rebateu a crítica, afirmando que as peças — como o gibão, a perneira e o guarda-peito — não são fantasias, mas itens de couro valiosos. João Gomes destacou que cresceu em uma família de vaqueiros e que seu próprio nome é uma homenagem ao tio Fernando, um grande vaqueiro de Serrita, em Pernambuco.
Para o artista, manter a festa dos vaqueiros de couro anualmente é a forma de garantir que essa tradição não morra. Em outra publicação, ele compartilhou uma foto do avô, Jorge Gomes, e escreveu: "Deixa que eu me fantasio de vc até onde puder".
Treta por causa de novela
A discussão aconteceu em meio a debates sobre a representação do Nordeste na novela Lá na Minha Terra, que estreou na segunda-feira, 9 de novembro. João Gomes explicou que sua participação na obra se resume a cantar na trilha sonora, ressaltando que não escreve o roteiro nem assistiu à produção.
O cantor comentou que tem a sua opinião sobre o tema e que existe, sim, uma diferença entre o Nordeste da capital e o do interior, sugerindo que a novela poderia seguir essa linha.
Sinceramente, chamar de fantasia algo que faz parte da história da família do cara foi forçar a barra. O João Gomes só queria cantar a música dele e acabou virando alvo de uma comparação bem aleatória. Quem foi que decidiu que couro é fantasia agora?