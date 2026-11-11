Bella Campos troca Globo por streamings após treta nos bastidores de Vale Tudo

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Bella Campos decidiu dar um tempo da Globo e focar sua carreira no streaming. A atriz já fechou três trabalhos para o próximo ano, começando por A Estranha na Cama, série da Netflix que já foi gravada e está em pós-produção.

Ela também será uma das protagonistas de Quem Matou PC Farias?, produção do Amazon Prime Video ao lado de Rômulo Estrela e Irandhir Santos. Além disso, existem negociações para que ela participe da versão brasileira da série espanhola Os Anos Novos, cujos direitos foram comprados pela Netflix.

O distanciamento da emissora aconteceu após atritos nos bastidores de Vale Tudo (2025) com seu par romântico, Cauã Reymond. Houve uma suposta reclamação do ator sobre a atuação de Bella em uma cena no estacionamento da emissora, questionando se a química do casal estava no nível da versão original de 1988. Cauã, porém, negou ter reclamado do desempenho da colega.

Do outro lado, Bella se queixou à direção sobre a condução de cenas de beijos, citando atitudes e comentários machistas do ator. Em entrevista ao jornal O Globo, a atriz revelou ter se sentido oprimida e contou que conviver com uma misoginia interna foi seu maior desafio no projeto, o que a deixou com a sensação de abafamento no início.

A direção da novela classificou a situação como um desentendimento profissional. Embora a Globo tenha conversado com a atriz sobre a renovação do contrato após o fim da produção, as negociações não avançaram.