O multiverso não tem limites: Steve Rogers aparece com o martelo do Thor em novo pôster de Vingadores

Entretenimento

Prepara o coração porque a Marvel resolveu entregar tudo. Um novo outdoor de Vingadores: Doutor Destino mostrou Steve Rogers, personagem de Chris Evans, empunhando o Mjolnir ao lado do Thor. A imagem também traz Yelena Belova e Ciclope. Para quem prefere o caos, outra arte foca exclusivamente no vilão da vez: o Doutor Destino, interpretado por Robert Downey Jr.

Sim, você não leu errado. O homem que foi o Homem de Ferro na Saga do Infinito agora volta ao MCU para ser o antagonista. O filme, que tem direção dos irmãos Anthony e Joe Russo e roteiro de Michael Waldron e Stephen McFreely, conta com uma das maiores reuniões de astros do MCU já realizadas.

O elenco confirmado é um verdadeiro festival de nostalgia. Voltam Chris Evans como Steve Rogers, Chris Hemsworth como Thor, Anthony Mackie como Capitão América, Sebastian Stan como Soldado Invernal, Paul Rudd como Homem-Formiga, Winston Duke como M'Baku e Letitia Wright como Shuri/Pantera Negra.

Na live de anúncio do elenco, houve também a grande surpresa do filme até aqui: o retorno dos X-Men clássicos dos filmes da antiga Fox. Estão confirmados Patrick Stewart como Professor X, Ian McKellen como Magneto, James Marsden como Ciclope, Alan Cumming como Noturno, Kelsey Grammer como Fera, Rebecca Romijn como Mística e Channing Tatum como Gambit.

Vingadores: Doutor Destino chega aos cinemas em 16 de dezembro e ainda vai marcar presença na CCXP26. A gente não sabe como isso tudo vai caber em um filme só, mas já sabemos que vamos assistir.