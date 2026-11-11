Chapada Diamantina: conheça os cenários da nova novela das seis da Globo

Entretenimento

Sabe aquele cenário de tirar o fôlego que a gente vê na TV? Pois é, a nova novela das seis da TV Globo, 'Lá na Minha Terra', que estreou na segunda-feira, 9 de novembro, resolveu levar a beleza da Bahia para as telas. A produção escolheu a Chapada Diamantina como um dos seus principais cenários, e para isso mobilizou uma equipe de cerca de 100 profissionais que rodaram a região para gravar as paisagens.

A Chapada é um verdadeiro combo de natureza, com serras, vales, rios e cavernas que foram esculpidas ao longo de milhares de anos. Além de ser linda no vídeo, a região tem todo aquele peso histórico da exploração de diamantes, coisa que rolou a partir do século XIX e deu nome ao lugar. Se você ficou com vontade de conhecer os pontos que apareceram na trama, monta o roteiro que a gente te explica como funciona cada parada.

Morro do Pai Inácio

Esse é, provavelmente, o cartão-postal mais famoso da região. Ele fica no município de Palmeiras, bem na beira da BR-242. O que chama a atenção logo de cara é o formato do topo e aquela vista panorâmica das montanhas ao redor. Com cerca de 1.120 metros de altitude, o lugar é perfeito para observar a vegetação nativa e as formações rochosas. Se quiser a foto perfeita, a dica é ir no fim da tarde, quando o pôr do sol deixa os paredões de pedra com cores especiais.

Para chegar lá em cima, não tem segredo, mas tem esforço: é preciso fazer uma trilha curta, mas que tem trechos bem íngremes e degraus naturais de pedra. Dependendo do seu fôlego, a subida leva entre 15 e 30 minutos. Ah, e tem história: o nome do morro vem de uma lenda regional sobre um homem escravizado chamado Inácio que se apaixonou pela filha de um coronel.

Quanto ao bolso, a entrada custa R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia. Quem é morador de Palmeiras, idoso, criança de até 10 anos ou pessoa com deficiência não paga nada. Os ingressos podem ser comprados antes pela internet.

Cachoeira do Mosquito

Se você quer água, esse é o lugar. Localizada a 40 km de Lençóis, a Cachoeira do Mosquito tem uma queda de uns 50 metros de altura, cercada por paredões de pedra e aquela vegetação típica da Bahia. O nome não é por causa de insetos, tá? Na verdade, vem dos pequenos diamantes, chamados de mosquitos, que eram achados por ali na época da exploração mineral.

Para chegar, o caminho geralmente começa em Lençóis, com um percurso de aproximadamente 40 quilômetros de carro. O acesso é feito por uma propriedade particular e, depois, os visitantes seguem por uma trilha. Para quem quer a vista de cima, existe um mirante que mostra a queda d'água por outro ângulo. A entrada custa R$ 30 a meia e R$ 60 a inteira.

Mirante do Camelo

Também na região de Palmeiras e pertinho da BR-242, o Mirante do Camelo é aquele lugar para sentir a grandiosidade da natureza. O nome é literal: existe uma formação rochosa que lembra o corpo de um camelo. É um ponto estratégico para quem quer ver a amplitude das serras e das formações geológicas da região, e geralmente entra naqueles roteiros que já incluem a visita ao Morro do Pai Inácio. A melhor parte? A entrada aqui é gratuita.

Gruta Lapa Doce

Agora, para quem curte um turismo subterrâneo, a Gruta Lapa Doce, em Iraquara, é parada obrigatória. O lugar impressiona pelo tamanho dos salões e corredores, com tudo feito de calcário pela ação da água durante milênios. Lá dentro, dá para ver estalactites descendo do teto, estalagmites subindo do chão e colunas onde as duas se encontram.

O passeio é feito em um trecho delimitado e você não pode ir sozinho: o acompanhamento de guias locais é obrigatório. Como o chão é irregular e tem escadaria, esquece o chinelo e vai de calçado fechado e confortável. O ingresso custa a partir de R$ 60, e esse valor já inclui o guia e os equipamentos de segurança, como lanterna e capacete.

Caverna Torrinha

Para fechar a lista de cenários em Iraquara, tem a Caverna Torrinha. Ela é famosa por ser mais delicada e diversa nas suas formações minerais. O destaque aqui são as helictites, que são aquelas estruturas que parecem desafiar a gravidade porque crescem em direções irregulares. A caverna também é cheia de cristais e agulhas minerais que levaram eras para serem esculpidas.

E aí, qual desses cenários você visitaria primeiro ou quem você levaria para fazer esse tour baiano?