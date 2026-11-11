Salada com pera e queijo graviera: a mistura inusitada que funciona

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Sabe aquele dia que você quer comer algo diferente, mas não tem paciência para receitas complexas? A solução é apostar em combinações inteligentes. Uma salada que mistura folhas verdes, pera, nozes e queijo graviera é a prova de que ingredientes simples, quando bem combinados, elevam qualquer refeição.

O destaque do prato é o equilíbrio entre as texturas e os sabores. A crocância das nozes e o frescor dos vegetais ganham a companhia do sabor doce da pera e a intensidade do queijo graviera. Para amarrar tudo isso, o segredo está em um molho caseiro feito com mel e vinagre de maçã, que traz a harmonia necessária para os ingredientes.

Para quem quer montar, a base leva um mix de folhas como rúcula, espinafre e lola, além de tomate cereja e cebola roxa. A pera deve ser escolhida firme para não perder a textura, e o queijo graviera entra em fatias finas. As nozes, por sua vez, ficam melhores se forem tostadas em frigideira antes de serem adicionadas.

O preparo do molho é rápido: basta misturar mostarda suave, mel e vinagre de maçã com sal e pimenta, finalizando com a adição gradual de azeite extra virgem até ficar homogêneo.

Para que a experiência seja perfeita, a recomendação é servir a salada imediatamente após o preparo, garantindo que as folhas continuem crocantes. Ela funciona tanto como uma entrada sofisticada para receber amigos quanto como uma refeição leve se for acompanhada de torradinhas. É aquele tipo de prato que engana: parece super elaborado, mas é feito num piscar de olhos.

E aí, você teria coragem de colocar fruta na salada ou é do time do básico?