Nana Gouvea e o crush secreto de um magnata da comunicação

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Nana Gouvea, que acabou de chegar ao Brasil, foi um dos destaques da Casa dos Artistas no SBT há vinte anos. Embora não tenha levado o troféu de primeira colocada no reality, ela conseguiu algo bem mais interessante na época: despertar a paixão de um grande empresário da comunicação.

O homem em questão ficou perdidamente apaixonado pela combinação de beleza e inteligência da atriz. O problema é que o cenário era complicado: Nana era solteira, mas o empresário era casado.

O romance quase saiu do papel e se tornou uma união oficial. No entanto, depois de consultar seu advogado, o magnata percebeu que tinha muita coisa a perder se assumisse publicamente a nova relação. Ele não teve a ousadia de pedir a jovem em casamento.

O tempo passou, o empresário morreu e a maioria das pessoas nem se lembra mais do que aconteceu.