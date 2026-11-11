Nana Gouvea e o crush secreto de um magnata da comunicação
Nana Gouvea, que acabou de chegar ao Brasil, foi um dos destaques da Casa dos Artistas no SBT há vinte anos. Embora não tenha levado o troféu de primeira colocada no reality, ela conseguiu algo bem mais interessante na época: despertar a paixão de um grande empresário da comunicação.
O homem em questão ficou perdidamente apaixonado pela combinação de beleza e inteligência da atriz. O problema é que o cenário era complicado: Nana era solteira, mas o empresário era casado.
O romance quase saiu do papel e se tornou uma união oficial. No entanto, depois de consultar seu advogado, o magnata percebeu que tinha muita coisa a perder se assumisse publicamente a nova relação. Ele não teve a ousadia de pedir a jovem em casamento.
O tempo passou, o empresário morreu e a maioria das pessoas nem se lembra mais do que aconteceu.