Karatê Kid com Jaden Smith e Jackie Chan passou na Sessão da Tarde

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A TV Globo exibiu Karatê Kid na Sessão da Tarde na segunda-feira, 9 de novembro, às 15h30. O filme de 2010 trouxe Jaden Smith e Jackie Chan como protagonistas, além de contar com Taraji P. Henson e Wenwen Han no elenco.

Jaden Smith é um ator e rapper norte-americano, enquanto Jackie Chan é um ator, coreógrafo e especialista em artes marciais honconguês. A Sessão da Tarde é um dos espaços mais tradicionais da televisão brasileira, transmitindo filmes todas as tardes de segunda a sexta-feira desde 1974.

De Detroit para a China

A trama acompanha a vida de Dre Parker, que deixa Detroit para se mudar com a mãe para Pequim. O garoto enfrenta a dificuldade de se adaptar à nova realidade na capital chinesa, onde acaba se tornando alvo de valentões.

A situação piora quando Dre começa a se aproximar de Meiying. Essa relação desperta a raiva de Cheng, um jovem com grande habilidade em kung fu, que passa a perseguir Dre com uma série de provocações e agressões constantes.

O treinamento com o Sr. Han

A reviravolta na vida de Dre acontece quando ele conhece o Sr. Han. O personagem, interpretado por Jackie Chan, é um zelador reservado que revela ter experiência em artes marciais.

Han assume o papel de mentor do garoto. O treinamento não se resume apenas a ensinar técnicas de defesa para enfrentar os adversários, mas foca também no desenvolvimento da disciplina, da paciência e do controle emocional de Dre. O objetivo central do mentor é fazer com que o jovem amadureça e aprenda a lidar com conflitos sem recorrer à violência dos seus oponentes, mesmo preparando-o para um torneio.

Mudanças em relação ao original

Esta versão de 2010 mantém a estrutura básica do filme clássico de 1984, porém promove alterações significativas nos personagens, no cenário e na modalidade de luta. Diferente do original, onde o protagonista aprende caratê na Califórnia, Dre treina kung fu em solo chinês.

A mudança para a China ampliou a escala visual da história. O filme passou pela Grande Muralha, pela Cidade Proibida e pela região das Montanhas Wudang, integrando esses pontos históricos ao processo de treinamento do protagonista.

Será que o kung fu do Jackie Chan convence mais que o caratê do original ou a gente continua no time de 1984?