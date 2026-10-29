Sasha Meneghel está grávida e Xuxa vai ser vovó

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Sasha Meneghel anunciou nesta quinta-feira, 29 de outubro de 2026, que está grávida. A notícia chegou através de uma série de fotos que a estilista postou ao lado do marido, o cantor João Lucas.

O momento é histórico para a família, já que este será o primeiro filho do casal e o primeiro neto de Xuxa.

Sasha e João Lucas estão juntos desde 2020. Eles se conheceram na igreja que frequentavam, mas a conexão real rolou depois de uma viagem missionária para Angola. O romance evoluiu e eles subiram ao altar em maio de 2021, em uma cerimônia realizada na casa de Xuxa, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

Na época do casamento, Sasha se declarou para o marido, dizendo que se casou com seu melhor amigo e que passaria o resto da vida sorrindo ao lado dele, prometendo amá-lo e cuidá-lo para sempre.

Será que o bebê já nasce com estilo ou com o dom da música? A gente mal pode esperar por esse baby look!