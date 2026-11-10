Clima esquenta em A Fazenda 18: Daniel Erthal e Lucas Bissoli trocam ofensas graves

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A dinâmica do Aponta Peão na segunda-feira, 9 de novembro, transformou o clima de A Fazenda 18 em um campo de batalha. Daniel Erthal e Lucas Bissoli entraram em um embate pesado que começou no ao vivo e transbordou para a sede da propriedade.

O conflito teve início quando Erthal escolheu Bissoli em seu apontamento. O ator brasileiro disparou que o rival tem um jogo obscuro, frio e calculista, chamando-o de manipulador. Erthal afirmou ainda que Bissoli se aproveita da vulnerabilidade das mulheres da casa, citando que ele é médico e estudou psicanálise, mas que, na sua opinião, seu jogo é vazio e embolorado.

Bissoli não deixou barato e reagiu na hora, dizendo que Erthal foi para uma área errada ao falar sobre o aproveitamento de mulheres. Bissoli rebateu afirmando que o próprio Erthal é quem chega em todo mundo na festa, bebe e tenta deitar na cama com as mulheres, definindo isso sim como vulnerabilidade.

Já na sede, a discussão subiu de tom. Erthal chamou Bissoli de tarado após a acusação sobre as mulheres. Bissoli reagiu dizendo que era preciso ter cuidado. Em resposta, Erthal disse que, se Bissoli tem isso na cabeça, é porque ele pensa assim. O médico seguiu retrucando e alertou o ator sobre os cuidados ao ingerir bebidas alcoólicas.

Revoltado, Erthal chamou Bissoli de vampiro e de cagão e afirmou que ele não tem jogo. O clima atingiu o ápice da tensão quando o ator ameaçou que, se estivessem fora da casa, daria um tapão na cara do rival. Bissoli encerrou a briga disparando que, se Erthal beber, não deve deitar na cama e sugeriu que ele fosse ler artigos e leis sobre o assunto.

Sinceramente, a convivência nesse programa é um teste de paciência absurdo. Será que alguém consegue chegar ao final sem querer dar um tapa em ninguém?