Celso Portiolli rebate críticas por postura no Teleton: 'Não tenho medo de nada'

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Celso Portiolli decidiu colocar os pingos nos is após ser alvo de críticas na web. O motivo foi a postura mais rígida que ele adotou durante o Teleton, no momento em que parecia que a meta financeira do programa não seria alcançada.

O apresentador usou o Instagram na noite de domingo, 9 de novembro, para explicar que sua atitude foi estratégica e necessária para a causa. Segundo ele, a situação era crítica porque, na sexta-feira, 6 de novembro, o sistema de Pix apresentou instabilidades, o que dificultou as doações logo no início e gerou diversas reclamações do público.

O sinal vermelho e a responsabilidade

Celso contou que o cenário ficou preocupante no sábado, 7 de novembro, por volta das 19h e 20h. Naquele momento, o sinal acendeu o alerta vermelho: a previsão era de que o programa arrecadaria R$ 23 milhões, ficando longe da meta de R$ 30 milhões. O apresentador destacou que essa diferença era grave, já que o dinheiro é destinado a 250 mil atendimentos.

Diante do risco, Portiolli afirmou ter assumido a responsabilidade total pela situação. Ele relatou que, ao ser questionado sobre a possibilidade de pedir as doações e não conseguir o valor, respondeu que também assumiria essa responsabilidade. O apresentador justificou sua confiança citando seus 42 anos de carreira na comunicação e a experiência em oratória, mencionando que aprendeu muito com Silvio Santos, inclusive observando como ele lidava com as dificuldades nas edições anteriores do Teleton.

Estratégia de veemência e coragem

Para o comunicador, usar frases de efeito e adotar um tom mais forte é algo que ele já fazia em Teletons passados e também em suas passagens pelo rádio ao pedir doações. Ele defendeu que agiu em nome da AACD e das crianças atendidas pela instituição.

Celso foi enfático ao dizer que é um homem corajoso e que essa característica foi fundamental para que ele chegasse onde está hoje. Ele chegou a comparar seu próprio perfil com o de outras pessoas, afirmando que existem profissionais mais talentosos que ele, mas que não foram tão longe porque não tiveram a mesma coragem de enfrentar a realidade ou de serem peitudos.

A diferença entre o personagem e o homem

O apresentador explicou que o que o público viu não foi irritação, mas sim veemência. Segundo ele, falar firme, com determinação e passar a urgência do momento era o que ele queria passar. Celso pontuou que as pessoas estão acostumadas a vê-lo rindo na televisão há 32 anos e acabam confundindo a imagem do apresentador de domingo com quem ele é na vida real.

Ele rebateu a ideia de que vive fazendo piada 24 horas por dia fora do ar, definindo-se como um empresário, pai de família, cristão e um homem sério. Para ele, a postura dura foi um apelo necessário por uma causa que já está na TV brasileira há 29 anos, com a abertura de espaço dada por Silvio Santos.

A conta final do evento

Celso também lembrou que a estrutura de um Teleton de 24 horas gera despesas imensas, que não são pagas pelas doações, mas sim custeadas pela família Abravanel. Por causa disso, ele considerou inadmissível que o programa terminasse com um déficit de R$ 7 milhões, especialmente após os problemas técnicos com o Pix no dia anterior. Ele finalizou dizendo que colocou a cara a tapa e buscou os R$ 7 milhões.

Celso Portiolli é apresentador do Domingo Legal no SBT, além de atuar como radialista, empresário e youtuber. Ele também é o proprietário da rádio Ótima FM, que opera com três emissoras no interior de São Paulo. Será que o público aceita esse lado mais 'bravo' do Celso ou prefere ele só nas piadas?