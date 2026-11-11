Clima tenso em Quem Ama Cuida: Lyris tenta salvar namorado com a ajuda de Adriana

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O clima vai pesar em Quem Ama Cuida. Lyris pedirá um favor a Adriana, que, com sede de vingança contra os Brandão, ficará reticente com o pedido da amiga.

A amiga reforçará que o namorado está mudado e que tem se dedicado ao trabalho. Ulisses confessa a Lyris que foi o responsável pelo desfalque na joalheria.

Adriana confessará que ainda não tem certeza se irá denunciá-lo. Sem tomar nenhuma decisão final, ela dirá que está em dúvida principalmente porque seu irmão está gostando de Felipe (Pietro Antonelli) e, caso Ulisses seja denunciado, o rapaz poderá acabar sendo prejudicado.

Será que a vontade de vingança vai falar mais alto ou o coração vai vencer essa disputa?