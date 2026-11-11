Game over: Band tira programa do Craque Neto do ar

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O Apito Final não aguentou a pressão e saiu da grade da Band na noite de 9 de novembro de 2026. O programa, que rolava por volta das 22h30, foi cancelado por causa de números baixos no Ibope e do esgotamento do apresentador Neto.

O ex-jogador já estava com a agenda lotada, dividindo o tempo entre o programa Os Donos da Bola, de segunda a sexta, e a rotina diária no rádio. Mas o problema não era só o cansaço do Craque.

O verdadeiro vilão da história foi a grade da emissora. A Band vende horários para igrejas bem no meio da noite, justamente na faixa nobre. O resultado é que a audiência despenca e quem assume o comando depois herda um número quase zerado, tornando impossível qualquer milagre para atrair o público.

O Apito Final, que debatia as rodadas do futebol brasileiro, tinha estreado em julho de 2023 aos domingos. Em fevereiro de 2026, a direção tentou salvar a atração mudando a exibição para as segundas-feiras, mas a estratégia não funcionou e o programa acabou deletado.