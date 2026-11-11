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Gracyanne Barbosa abre o jogo sobre término com Belo e revela que ambos tiveram outros relacionamentos

Mandy Mandopoulos · 10 de novembro de 2026

Gracyanne Barbosa resolveu colocar as cartas na mesa sobre o fim do seu casamento com o cantor Belo. Durante a participação no programa Blogueirinha Entrevista, nesta segunda-feira (9), a influenciadora detalhou os motivos que levaram ao ponto final da relação e revelou que ambos tiveram outros envolvimentos amorosos antes do término oficial.

Gracyanne é modelo de fisiculturismo e ex-dançarina do grupo Tchakabum, e soma 20 milhões de seguidores nas redes sociais, onde mostra seu estilo de vida saudável.

O desgaste e a decisão em comum

De acordo com a influenciadora, a decisão de terminar foi tomada em comum acordo. Gracyanne explicou que a relação foi chegando ao fim naturalmente e que, mesmo após a decisão de se separar, eles ainda tentaram permanecer juntos por um tempo. No entanto, a rotina pesou: ela relatou que a vida corrida fez com que cada um corresse para um lado, gerando um distanciamento progressivo até que o amor simplesmente acabasse.

A polêmica das traições

Quando o assunto foi quem teria traído primeiro, Gracyanne foi sincera e esclareceu que os dois já viviam outras relações quando o casamento chegou ao fim. Ela contou que, quando teve um relacionamento fora, Belo sabia. Por outro lado, a musa contou que não sabia que o cantor também estava com outra pessoa na mesma época, descobrindo a informação apenas posteriormente.

O nível de acordo entre os dois era tamanho que Gracyanne revelou que eles chegaram a combinar de assumir publicamente que haviam se relacionado com outras pessoas, já que, na prática, não estavam mais juntos. A influenciadora assumiu a sua parte do combinado por acreditar que é uma pessoa que cumpre a palavra, enquanto Belo preferiu o silêncio, algo que ela descreveu como sendo o comportamento dele a vida inteira.

Confiança e a falta de investigação

Questionada se sabia de algum envolvimento de Belo com outra pessoa enquanto ainda estavam casados, ela respondeu que não e disse que nunca procurou saber, não checou o telefone do marido nem investigou onde ele estava. Para ela, a confiança é a base de qualquer relacionamento e, por acreditar nisso, não sentia a necessidade de vigiar a vida do então parceiro.

Ela concluiu afirmando que, se houve algum envolvimento de Belo em outros momentos da relação, ela nunca ficou sabendo porque escolheu não ir atrás.

Com informações de fontes públicas, Wikipédia, YouTube, Instagram e TikTok.