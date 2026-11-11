Gracyanne Barbosa abre o jogo sobre término com Belo e revela que ambos tiveram outros relacionamentos

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Gracyanne Barbosa resolveu colocar as cartas na mesa sobre o fim do seu casamento com o cantor Belo. Durante a participação no programa Blogueirinha Entrevista, nesta segunda-feira (9), a influenciadora detalhou os motivos que levaram ao ponto final da relação e revelou que ambos tiveram outros envolvimentos amorosos antes do término oficial.

Gracyanne é modelo de fisiculturismo e ex-dançarina do grupo Tchakabum, e soma 20 milhões de seguidores nas redes sociais, onde mostra seu estilo de vida saudável.

O desgaste e a decisão em comum

De acordo com a influenciadora, a decisão de terminar foi tomada em comum acordo. Gracyanne explicou que a relação foi chegando ao fim naturalmente e que, mesmo após a decisão de se separar, eles ainda tentaram permanecer juntos por um tempo. No entanto, a rotina pesou: ela relatou que a vida corrida fez com que cada um corresse para um lado, gerando um distanciamento progressivo até que o amor simplesmente acabasse.

A polêmica das traições

Quando o assunto foi quem teria traído primeiro, Gracyanne foi sincera e esclareceu que os dois já viviam outras relações quando o casamento chegou ao fim. Ela contou que, quando teve um relacionamento fora, Belo sabia. Por outro lado, a musa contou que não sabia que o cantor também estava com outra pessoa na mesma época, descobrindo a informação apenas posteriormente.

O nível de acordo entre os dois era tamanho que Gracyanne revelou que eles chegaram a combinar de assumir publicamente que haviam se relacionado com outras pessoas, já que, na prática, não estavam mais juntos. A influenciadora assumiu a sua parte do combinado por acreditar que é uma pessoa que cumpre a palavra, enquanto Belo preferiu o silêncio, algo que ela descreveu como sendo o comportamento dele a vida inteira.

Confiança e a falta de investigação

Questionada se sabia de algum envolvimento de Belo com outra pessoa enquanto ainda estavam casados, ela respondeu que não e disse que nunca procurou saber, não checou o telefone do marido nem investigou onde ele estava. Para ela, a confiança é a base de qualquer relacionamento e, por acreditar nisso, não sentia a necessidade de vigiar a vida do então parceiro.

Ela concluiu afirmando que, se houve algum envolvimento de Belo em outros momentos da relação, ela nunca ficou sabendo porque escolheu não ir atrás.