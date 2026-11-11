O Rei no cinema: Victor Medeiros aparece pela primeira vez como Roberto Carlos

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A Paris Filmes divulgou a primeira imagem de Victor Medeiros caracterizado como Roberto Carlos para o filme Detalhes de Uma Vida. O registro mostra a caracterização do ator, que será responsável por interpretar o cantor em sua fase adulta.

O longa tem estreia prevista para 2027 e vai mergulhar na trajetória do artista. A trama deve mostrar desde a infância e os primeiros passos na música até a época da Jovem Guarda, movimento que consolidou a carreira do Rei.

O elenco também conta com nomes conhecidos, como Marina Ruy Barbosa, Sophie Charlotte e Cláudia Abreu, que interpretarão mulheres importantes na vida de Roberto Carlos. A direção é de Maurício Farias, com codireção de Maria Clara Abreu e roteiro assinado por Patrícia Andrade.

A produção é da Conspiração, em coprodução com a Globo Filmes e a Sony Music Vision. Será que o Victor consegue entregar a vibe do Roberto Carlos ou vamos sentir falta de alguma coisa? Só descobriremos em 2027.