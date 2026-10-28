Ruy Castro vence Livro do Ano no Prêmio Jabuti 2026 por segundo ano seguido

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O escritor e biógrafo Ruy Castro conquistou a categoria de Livro do Ano na 68ª edição do Prêmio Jabuti. A vitória marca a segunda vez consecutiva que o autor leva o prêmio máximo da noite. O reconhecimento veio com a obra Trincheira tropical: a Segunda Guerra Mundial no Rio, que também foi premiada nas categorias de Biografia e Reportagem.

No ano passado, Ruy Castro havia vencido o prêmio com O Ouvidor do Brasil: 99 vezes Tom Jobim, livro que foi destaque na categoria de Crônica. O autor, que é imortal da Academia Brasileira de Letras, não compareceu à cerimônia realizada na noite de terça-feira, 27 de outubro, na Sala São Paulo, no centro de São Paulo, por questões de saúde. No entanto, a Companhia das Letras informou que ele está bem.

O livro premiado em 2026 mergulha na história do Rio de Janeiro, que na época era a capital federal, durante a Segunda Guerra Mundial. A obra detalha a vida de espiões, diplomatas, artistas, refugiados e as chamadas quintas-colunas. Ruy Castro reconstrói o cenário político brasileiro entre os anos de 1935 e 1945, analisando como o conflito global e a ascensão do nazi-fascismo na Europa impactaram a realidade no Brasil.

Premiações e categorias

O Prêmio Jabuti, organizado pela Câmara Brasileira do Livro (CBL), é o prêmio literário mais tradicional do país, tendo sido criado em 1959 por Edgard Cavalheiro. A premiação é dividida em quatro eixos principais: Literatura, Não Ficção, Produção Editorial e Inovação, totalizando 23 categorias além do prêmio de Livro do Ano.

Por ter vencido o título máximo, Ruy Castro recebe R$ 70 mil e a oportunidade de escolher participar de uma das grandes feiras internacionais do livro, podendo optar por Londres, Bolonha, Frankfurt ou Guadalajara, com a viagem custeada pela CBL. Já os demais vencedores da noite receberam R$ 5 mil e a tradicional estatueta. Nesta edição, houve a novidade de que as categorias de Escritor Estreante em Poesia e Romance também passaram a concorrer ao título de Livro do Ano.

Outros vencedores e homenagens

A escritora Eliana Alves Cruz foi um dos grandes destaques ao vencer a categoria de Romance Literário com o livro Meridiana. A obra narra a ascensão social de uma família negra, explorando as complexidades e tensões desse processo sob a visão de cada familiar. Para vencer, a autora disputou com nomes como Itamar Vieira Junior, Milton Hatoum, Aline Bei e Evandro Affonso Ferreira.

No Romance de Entretenimento, o vencedor foi Ian Fraser com Cartografia para caminhos incertos, uma narrativa fantástica sobre um homem que busca sua cidade itinerante para discutir a identidade brasileira. Já a categoria de Poesia premiou Alberto Martins pelo livro Boris e Maria, que transforma trocas de cartas reais entre Marina Tsvetáieva, Boris Pasternak e Rainer Maria Rilke, ocorridas no verão de 1926, em histórias e versos.

Lygia Bojunga recebeu a honraria de Personalidade Literária do Ano em celebração aos 50 anos de A Bolsa Amarela. A homenagem incluiu um vídeo com depoimentos de escritores como Pedro Bandeira e Ana Maria Machado. Lygia não foi à cerimônia, mas enviou uma mensagem de voz. Sevani Matos, presidente da CBL, destacou em seu discurso que a obra de Lygia provou que livros para jovens podem ser sofisticados, divertidos e transformadores.

Influência digital e novas vozes

O evento contou com a presença do jogador de futebol Gustavo Scarpa, do Atlético Mineiro. O atleta, que viralizou nas redes sociais com resenhas de livros e ajudou a impulsionar as vendas do clássico A Morte de Ivan Ilitch, apresentou a categoria inédita de Incentivo à Leitura - Cultura Digital. Essa categoria foi decidida por voto popular e o vencedor foi o influenciador Pedro Pacífico, conhecido como Bookster.

Hubert Alquéres, curador do prêmio, explicou que a nova categoria surgiu porque muitos leitores são atraídos pelos livros através das telas, algo notado na última Bienal do Livro de São Paulo pela forte presença de jovens. Sevani Matos reforçou que o Jabuti busca se renovar para acompanhar as mudanças da sociedade e abrir espaço para novas vozes.

Durante a noite, Alquéres também dedicou uma breve homenagem ao jornalista e escritor Zuenir Ventura, que faleceu no dia 22 de setembro de 2026. Será que agora a gente finalmente começa a ler mais clássicos russos por causa do Scarpa?