Ana Maria Braga derrete fãs com homenagem ao marido Fabio Arruda

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Ana Maria Braga usou as redes sociais na terça-feira, 27 de outubro de 2026, para comemorar o aniversário do marido, Fabio Arruda. A apresentadora do Mais Você postou um carrossel de fotos com momentos especiais do casal, incluindo registros do casamento que aconteceu em abril do ano passado.

Na legenda, Ana Maria abriu o coração e disse que, com o passar dos anos, a gente entende melhor o que realmente importa em um relacionamento. Para ela, a confiança é a base de tudo e sem isso fica difícil construir qualquer coisa de verdade.

Ela também falou sobre como o companheirismo muda com o tempo. Segundo a apresentadora, estar junto nos momentos bons é ótimo, mas ter alguém ao lado nos dias difíceis é o que faz a diferença. Ana Maria contou que é nessas horas que se percebe o valor de se sentir acolhida, cuidada e amada.

Para fechar a homenagem, ela deixou claro que a relação não é sobre ser paparicada, mas sobre ter alguém presente que faz a vida ficar mais leve. Ela finalizou desejando que o novo ciclo de Fabio Arruda seja cheio de alegrias e que continuem escrevendo histórias bonitas juntos.

Impossível não suspirar com esse nível de romantismo, né? Quem mais queria um amor assim?