Tata Werneck se derrete em declaração para Rafael Vitti no aniversário do ator

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Tatá Werneck usou as redes sociais para homenagear Rafael Vitti, que completou 31 anos na segunda-feira, 2. Em uma foto do casal no Instagram, a artista escreveu que daria ao marido um mar apenas com ondas boas e que tiraria os dias chuvosos para que ele pudesse molhar as plantas diariamente.

Na legenda, Tatá brincou que também tiraria a bagunça do quarto para Rafael não tropeçar, mas admitiu que isso ela mesma consegue fazer. Ela afirmou que faria os bichos do casal viverem para sempre e que gostaria que ele recuperasse as energias apenas com um abraço quando estivesse cansado.

O casal, que tem uma filha de sete anos chamada Clara Maria, está junto há 10 anos. Tatá contou que aprendeu com o ator a respeitar o mar revolto, a apreciar a natureza e a levantar após os tropeços. Ela relembrou que Rafael deu colo a ela quando os animais de estimação partiram e que ele ficou ao lado do bicho de estimação Chico até o último segundo.

A apresentadora mencionou que Rafael a energiza quando a faz cheirar manjericão, embora ela confunda a planta com hortelã. Ela disse que, apesar de lembrarem de ter visto o pôr do sol na Grécia, é o dia a dia que torna a história deles grandiosa.

Tatá destacou que Rafael vê Deus na simplicidade e expressou o desejo de vê-lo ficar grisalho. No entanto, brincou que, nessa época, ela provavelmente já terá que operar a catarata e perguntou se ele seguraria a sua mão.

Ainda no tom humorístico, a artista comentou que, quando tenta escrever textos bonitos, parece que usou o ChatGPT. Ela lembrou que a sua geração não tinha inteligência artificial, mas sim um livro chamado Barsa que pesava 200 quilos. Tatá finalizou a homenagem dizendo que já perdeu as contas de quantas vezes admirou o marido dormindo e sugeriu que ele deveria acordar mais cedo, fechando com a frase: sou apaixonada por você.

Fofura nível máximo, mas a parte do Barsa pesando 200 quilos é a definição de ser 'vintage', né?